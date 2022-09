V ng dng ny

Cho mng bn n vi ng dng BLUE nn tng mua sm trc tuyn dnh ring cho nhn vin Masan. Hy ti ng dng v cng hn 10.000 thnh vin Masan tri nghim mua sm tuyt vi trn thit b di ng mi ngy.

MUA SM TIT KIM

Tit kim hn mi ngy cng BLUE! Bn s c hng c quyn mua sm cc sn phm ca Masan vi mc gi hp dn nht.

MUA SM TIN LI

Mua sm cc sn phm ca Masan d dng, mi lc mi ni vi danh mc sn phm, thng hiu ph hp vi nhng nhu cu tiu dng c trng ca ngi Vit.

TCH LY DI LU

Khng ch c mua sm vi gi u i, bn c th tch ly BLUE thng qua vic mua hng trn ng dng BLUE. BLUE c tch ly c th dng thanh ton n hng v quy i thnh nhng phn thng gi tr hoc quyn li c bit khc.

GIAO HNG TN NI LM VIC

Hi vin BLUE c th la chn nhn hng ti a im lm vic ng k v c giao hng tn ni lm vic.

MUA SM AN TON

- Cc sn phm c m bo cht lng v phn phi chnh hng bi Masan.

- Thanh ton an ton, bo mt tuyt i, trnh ri ro pht sinh.

- Theo di n hng d dng t lc t hng n khi nhn hng.

IM NI BT CA NG DNG

- Tm kim v t mua cc sn phm, thng hiu ca Masan d dng, nhanh chng.

- Nhn c u i c bit theo tng cp thnh vin.

- Mua sm sn phm Masan cc tit kim.

- Giao hng tn ni lm vic ti Masan.

- D dng xem li lch s n hng v danh sch sn phm xem gn nht.

- Tch ly BLUE v quy i thnh nhng phn thng gi tr.