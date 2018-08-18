X

yoou rider for Android

By yoou technology Free

Developer's Description

By yoou technology

-FIT YOUR OWN PATH, YOU WILL HAVE THE CITY AT YOUR REACH WITH JUST TOUCH A BUTTON

- KNOW THE PRICE OF THE TRIP BEFORE ORDERING YOUR VEHICLE, WITHOUT SURPRISES WITHOUT RATES BY HIGH

DEMAND

-JOY THE MOST EXCITING VEHICLE CATEGORIES IN THE WORLD;

FIRST CLASS SERVICE

1 SEDAN FAST AND ECONOMIC MOVEMENT

2 ESSENTIAL SUV TO MOVE WITH LOTS OF BAGGAGE

3 VANS MOVE IN FAMILY OR GROUP OF FRIENDS

4 SPORTS FOR SPECIAL MOMENTS

5 4X4 FOR ADVENTURERS

6 LIGHT TRUCKS FOR GREAT PURCHASES OR SMALL REMOVALS

7 BLACK LANE CONFORT AND LUXURY ELEGANCE

-RIDE safe with the best 5 STAR drivers and ENJOY the security features of our app

-SIGUE TU PROPIO CAMINO , TENDRAS LA CIUDAD A TU ALCANCE CON TAN SOLO TOCAR UN BOTON

-CONOCE EL PRECIO DE EL VIAJE ANTES DE PEDIR TU VEHICULO , SIN SORPRESAS SIN TARIFAS POR ALTA

DEMANDA

-DISFRUTA DE LAS CATEGORIAS DE VEHICULOS MAS EXCITANTES EN EL MUNDO ;

SERVICIO PRIMERA CLASE

1 SEDAN MUEVETE RAPIDO Y ECONOMICO

2 SUV ESENCIAL PARA MOVERTE CON MUCHO EQUIPAJE

3 VANS MUEVETE EN FAMILIA O GRUPO DE AMIGOS

4 DEPORTIVO PARA MOMENTOS ESPECIALES

5 4X4 PARA AVENTUREROS

6 CAMIONETAS LIVIANAS PARA GRANDES COMPRAS O PEQUENAS MUDANZAS

7 BLACK LANE ELEGANCIA CONFOR Y LUJO

-Viaja seguro con los mejores conductores 5 ESTRELLAS y DISFRUTA las funciones de seguridad de nuestra app

Full Specifications

What's new in version 1.2

General

Release August 18, 2018
Date Added August 18, 2018
Version 1.2

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements None

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Maps - Navigate & Explore

Free
Navigate your world faster and easier with Google Maps.
Android
Maps - Navigate & Explore

Google Earth

Free
Gain a new world perspective exploring the globe with a swipe of your finger.
Android
Google Earth

MAPS.ME - Offline Map and Travel Navigation

Free
Access worldwide offline maps with navigation, driving directions & traffic info.
Android
MAPS.ME - Offline Map and Travel Navigation

GasBuddy: Find Cheap Gas

Free
Save money, save time and never pay full price for gas again.
Android
GasBuddy: Find Cheap Gas

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.

Add CNET Shopping