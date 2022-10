-FIT YOUR OWN PATH, YOU WILL HAVE THE CITY AT YOUR REACH WITH JUST TOUCH A BUTTON

- KNOW THE PRICE OF THE TRIP BEFORE ORDERING YOUR VEHICLE, WITHOUT SURPRISES WITHOUT RATES BY HIGH

DEMAND

-JOY THE MOST EXCITING VEHICLE CATEGORIES IN THE WORLD;

FIRST CLASS SERVICE

1 SEDAN FAST AND ECONOMIC MOVEMENT

2 ESSENTIAL SUV TO MOVE WITH LOTS OF BAGGAGE

3 VANS MOVE IN FAMILY OR GROUP OF FRIENDS

4 SPORTS FOR SPECIAL MOMENTS

5 4X4 FOR ADVENTURERS

6 LIGHT TRUCKS FOR GREAT PURCHASES OR SMALL REMOVALS

7 BLACK LANE CONFORT AND LUXURY ELEGANCE

-RIDE safe with the best 5 STAR drivers and ENJOY the security features of our app

-SIGUE TU PROPIO CAMINO , TENDRAS LA CIUDAD A TU ALCANCE CON TAN SOLO TOCAR UN BOTON

-CONOCE EL PRECIO DE EL VIAJE ANTES DE PEDIR TU VEHICULO , SIN SORPRESAS SIN TARIFAS POR ALTA

DEMANDA

-DISFRUTA DE LAS CATEGORIAS DE VEHICULOS MAS EXCITANTES EN EL MUNDO ;

SERVICIO PRIMERA CLASE

1 SEDAN MUEVETE RAPIDO Y ECONOMICO

2 SUV ESENCIAL PARA MOVERTE CON MUCHO EQUIPAJE

3 VANS MUEVETE EN FAMILIA O GRUPO DE AMIGOS

4 DEPORTIVO PARA MOMENTOS ESPECIALES

5 4X4 PARA AVENTUREROS

6 CAMIONETAS LIVIANAS PARA GRANDES COMPRAS O PEQUENAS MUDANZAS

7 BLACK LANE ELEGANCIA CONFOR Y LUJO

-Viaja seguro con los mejores conductores 5 ESTRELLAS y DISFRUTA las funciones de seguridad de nuestra app