By easybadge

Met easybadge op zak kun je na je training of wedstrijd iets kopen in het clubhuis en even uitpuffen. Met easybadge reken je af aan de bar, geen gedoe met contant geld dus. Bovendien heb je een echte digitale ledenkaart waarmee je als clublid korting krijgt en leuke aanbiedingen ontvangt van sponsors.

Met de mobiele app van easybadge kun je direct betalen aan de bar, kun je zien wat je uitgeeft en je saldo checken via de website of via de app (iPhone en Android). Daarnaast zie je als je inlogt direct alle geldende aanbiedingen van sponsors van de club.

Met easybadge krijg je korting bij sponsors van de vereniging. Aanbiedingen kun je zien op de website of de app. Easybadge levert dus geld op in de winkel of bij een bedrijf!

Alle gegevens in easybadge zijn goed beschermd en alleen toegankelijk met een geldige inlog code en wachtwoord. Wel zo veilig!

Als lid van uw club die easybadge gebruikt krijgt u automatisch inloggegevens via email toegestuurd. Na inloggen wordt de app automatisch aangepast aan de identiteit van uw club door het logo en de naam van de club te tonen.

Nadat u bent ingelogd krijgt u een overzicht van al uw gegevens. Naast het huidige saldo van uw ledenpas worden de op dat moment geldende aanbiedingen van de sponsoren van uw club getoond. Een unieke kans voor de sponsor van uw club om regelmatig in de picture te staan.

Voor iedere aanbieding die door een sponsor van uw club wordt genitieerd worden alle details op een overzichtelijke manier getoond. Openingstijden, contactgegevens en uiteraard de details van de aanbieding.