1 AHORA DICE
2 CORAZ N DE SEDA LETRA
3 CORAZON DE SEDA
4 CRIMINAL
5 DILE QUE TU ME QUIERES
6 DILES
7 EGO STA FEAT ZION Y LENNOX
8 EL FARSANTE
9 EL PECADO
10 EL PROBLEMATIK
11 EN LA INTIMIDAD
12 ESC PATE CONMIGO
13 FALSAS MENTIRAS NUEVO EN VIVO
14 HELLO
15 LA MODELO FT CARDI B
16 LA OCASI N
17 LA ROMPE CORAZONES
18 LETRA
19 ME AMA ME ODIA
20 PUSHO
21 QUE VA
22 QUIERO REPETIR
22 S GUELO BAILANDO
24 SE PREPAR
25 SI TU MARIDO NO TE QUIERE
26 SIMPLE
27 SOBREDOSIS
28 SOY PEOR REMIX
29 TE VAS
30 TU FOTO
31 UNA FLOR
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