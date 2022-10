Welcome to Square-Game Vr.2.0First release of this addictive game 100% Ipad. Train your reflexes, your fingers go faster than your mind, increases speed/levels,... Is here !!! SquareGame 2015# -# -# -# -# - # -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# - # -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -#-# -# -#Search couples in the shortest time possible getting the highest score, variety of levels to enjoy, good music and interesting graphics. Relive the experience of playing a game "Retro".Download it now and starts the game !!!The SquareGame awaits you. # -# -#Bienvenidos a Square-Game.Primera entrega de este juego adictivo 100% Ipad. Entrena tus reflejos, tus dedos irn ms rpidos que tu mente, coge velocidad, supera el nivel ya est aqu !!! squaregame 2015# -# -# -# -# - # -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# - # -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -# -#-# -# -#Busca las parejas en el menor tiempo posible consiguiendo la mxima puntuacin, bonus attack , variedad de niveles para que puedas disfrutar al mximo, buena msic@ e interesantes grficos. Vive de nuevo la experiencia de jugar a un juego Retro.No esperes ms y descargarlo, comienza el juego !!! SquareGame te est esperando.- # -# -#