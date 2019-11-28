X

34 stanbul for iOS

By Fan Love Free

Developer's Description

By Fan Love

stanbul Hakknda Herey...

Milliyet stanbul yerel haberleri ile en son stanbul haberleri de cebinizde...

Markalarn stanbul a ynelik ok zel frsat kampanyalar, stanbul ehir rehberi... Belediye bakanlar ve milletvekilleri ile Cep'ten canl yaynlar ve ok daha fazlas...

stanbullu iseniz, stanbul da yayor veya stanbula seyehat ediyorsanz bu uygulamay mutlaka kullanmalsnz.

Milliyet stanbul Haberleri iin: http://www.hotbird.com/istanbul

Full Specifications

What's new in version 1.1.0

General

Release November 28, 2019
Date Added November 28, 2019
Version 1.1.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Twitter

Free
Follow your interests and get short bursts of timely information on the official Twitter app.
iOS
Twitter

Flipboard: News For Every Passion

Free
The all-new Flipboard organizes the world's stories, so you can get the best news for all your passions in one place.
iOS
Flipboard: News For Every Passion

Newsroom - News that gets you talking

Free
Introducing the revolutionary news app that's powered by the people, for the people.
iOS
Newsroom - News that gets you talking

Stitcher for Podcasts

Free
Listen to your favorite podcasts on the go.
iOS
Stitcher for Podcasts

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.

Add CNET Shopping