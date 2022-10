Fate uno scherzo telefonico ai vostri amici o parenti, con questa app, potete far ascoltare una voce elettronica che invita al pagamento delle bollette dell'energia, del telefono, del gas, oppure far credere di essersi registrati ad una chat o a dei servizi di suonerie per 5 euro a settimana, o magari far credere che il credito terminato, e tanti altri scherzi da fare, ovviamente all fine esiste un pulsante dove dir che si trattato di uno scherzo, per usare il programma, l'app la dovete utilizzare come riproduttore, mentre con un'altro telefono effettuate la chiamata telefonica.Ci cascheranno in molti a questo scherzo.Lo sviluppatore del programma e apple non sono responsabili dell'utlizzo improprio di questa app.dite sempre che si trattato di uno scherzo !!!!