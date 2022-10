Die traumtouren-App von ideemedia.Einfach & bersichtlich: Die traumtouren-App Bike & Hike-App ist die smarte Ergnzung zu den Ideemedia-Bchern. Einfach QR-Code scannen, Track laden - und loslegen.Mit Bonus-Tracks zum Ausprobieren.Die traumtouren-App bietet alle wichtigen Informationen rund um Rad- und Wanderausflge. - Lnge, Hhenmeter, Dauer und Schwierigkeitsgrade- Kurzbeschreibung, Fotos und Hhenprofile- Parkpltze, Einkehr- und bernachtungsmglichkeiten Versionsnummer: 0.96Folgende ideemedia-Bcher werden aktuell untersttzt: Moselsteig PremiumEdition ab 5/2016Rheinsteig/RheinBurgenWeg PremiumEdition ab 5/ 2016Traumtouren E-Bike & Bike Band 1Traumtouren E-Bike & Bike Band 2Funktionsbeschreibung:Die App wird mit wechselnden kostenlosen Bonustracks ausgeliefert.Scan to go: Keine Registrierung oder Anmeldung ntig.Weitere Tracks knnen via QR-Scan oder TourCode schnell und einfach aus gekennzeichneten ideemedia-Bchern geladen werden. Offline-Speicherung von Tracks.Tracks zeigen den Weg auf der Karte mit kurzer Beschreibung und Bildern.Lschen / Aktualisierung der lokalen Tracks.Mit Beschreibung von Parkpltzen, Hotels, Restaurants und Attraktionen neben der StreckenTracking-Modus, Anzeige des aktuellen Standortes. Hinweise:Die App wird aktuell im Test-Modus ausgeliefert. Sie ist bewusst einfach und bersichtlich gehalten und vorlufig auf die wichtigsten Funktionen reduziert. Wir freuen uns ber Ihr Feedback an info(at)idee-media(punkt)de.Die Tracks selbst sind offline in der App enthalten. Fr die Anzeige der Karte und Zusatz-Informationen (wie Hotels, Restaurants ...) und muss derzeit noch ein Internet-Zugang vorhanden sein. Auerhalb von WLAN-Anschlssen knnen dabei Zusatzkosten von Mobilfunkbetreibern anfallen. Zur Nutzung bentigt die App die folgenden Rechte:Die Nutzung der Kamera und Lichtanzeige wird fr den QR-Code-Scan bentigt.GPS wird zur Standort-Ermittlung und Anzeige der Position in der Karte verwendet.Der Zugriff auf den Speicher wird bentigt, um die Tracks offline zu speichern. Ausblick:Fr die nchste Version sind Offline-Karten, eine Benachrichtigung beim Abweichen vom Weg und Zoom-Funktionen fr die Fotodarstellung geplant.