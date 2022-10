Developer's Description By Bizmate

Sean 1949, opera nel settore Ho.Re.Ca da parecchi anni, sia allingrosso che al dettaglio, con un'attenzione particolare rivolta al settore turistico alberghiero. Lazienda oggi in grado di sviluppare e fornire realizzazioni chiavi in mano, allo scopo di consentire ai nostri clienti, lopportunit di avere un unico interlocutore col quale realizzare i propri progetti, e di formulare proposte Contract in grado di dare soluzioni per la progettazione, larredamento e non ultimo il finanziamento dei progetti. La costante crescita tecnologica ed organizzativa abbinata ad un ampliamento degli spazi e dei segmenti merceologici, ha spinto oggi Sean 1949 ad effettuare un processo di suddivisione della nostra struttura in quattro dipartimenti, fortemente specializzati, la cui interazione ci permette di soddisfare ogni necessit dei nostri partners commerciali.La nostra App permette ai nostri clienti di fruire dei nostri cataloghi prodotti, e di visionare listini, schede tecniche , consentendo un maggiore e pi moderna interazione tra la nostra organizzazione e gli interlocutori commerciali.