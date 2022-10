Mais qui est lheureux lu qui a demand sa main la Reine des Neiges ? Jack Frost bien sr. Les amoureux ont tent de cacher leur relation le plus longtemps possible, mais aujourdhui ils veulent lexposer au grand jour. Tout Arandelle est en fte. Un grand mariage se prpare et qui dit mariage dit robe. Elsa te demande de lui crer sa robe de marie, cest une grande responsabilit ! Il faut quelle soit unique, belle et quelle reflte sa personnalit. Tu penses tre la hauteur de jeux de filles ? On adore ce jeu trs tudi et dtaill. On retrouve tout lunivers graphique de la Reine des Neiges tout en ayant de nombreuses possibilits. Une fois dans le dressing dElsa tu vas pouvoir jouer la styliste de mode. De limagination de la forme de la robe, la ralisation des patrons puis de la couture jeux de dora , tu es reine de la tenue dElsa ! Elle portera ta cration avec plaisir. Les filles vous connaissez la Reine des Neiges ? La mchante reine qui fait froid dans le dos et qui a plong le royaume dArendelle dans un hiver ternel. Elle a emprisonn de nombreux animaux dans la glace, des lions, des tigres, des loups, des chevaux jeux de filles Une des missions de la jeune Anna est de rendre la libert ses pauvres btes, avant de dfier la reine elle mme. Tu veux bien laider accomplir sa mission ? Bon tu dois connaitre Candy Crush. Et bien cest le mme principe pour ce jeu de logique, tu dois dplacer les boules de la mme couleur et les associer par trois pour quelles explosent. A chaque fois que tu libres un animal, tu pourras passer au niveau suprieur. Alors, pas si facile que a de se battre contre le pouvoir de la Reine des Neiges ? Mais Anna trouve que tu te dbrouilles pas mal du tout et elle voudrait tavoir avec ses cots pour la suite de sa mission ! Tu veux bien la suivre dans son aventure ?