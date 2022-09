Jadu se bachne ki dua

In our app you can read wazifa after each prayer or anytime you feel you need to read it to secure yourself from all kinds of Jadu or from Nazre bud (Buri Nazar ) or if you think some Bad Jinns are interfering in your everyday routine . Reciting this wazifa regularly after reciting Darood-e-Pak, Sorah Fatiha , Ayat-ul-Kursi, Char Qul (Ikhlas, Alflaq, Alnas, Alkafiron) will surely save you from all kinds of shar. Apart from that there is another dua beneath that wazifa that can help you get calm , Peaceful and sound sleep at night and will avoid having bad dreams .

App functionality

HD Urdu Font

you can share app on social media.

Works offline

Easy Design

app contains a method and dua for you for black magic and evil eyes . ap sub kay liye aik tohfa hai ap sub ko Allah kala jadu se bachaye. Ameen

