Ewwents s una aplicaci enfocada als esdeveniments com ara: fires, mercats o congressos. Tamb va destinada a associacions o empreses que desitgen tenir la seva prpia aplicaci corporativa.Ewwents disposa d'un 'timeline', on els usuaris poden publicar fotografies o textos visibles per a tota la comunitat, per inaccessibles per a les persones que no disposin de l'app. Daquesta manera, es crea una xarxa social privada.A ms, l'aplicaci disposa d'un calendari dels esdeveniments programats, aix com la possibilitat de poder crear el teu propi calendari marcant com a favorits els esdeveniments del teu inters.Des de Confluncia personalitzem la App segons les necessitats i objectius de cada client. Adaptem la imatge corporativa de l'esdeveniment o empresa per aix comenar a crear una comunitat online.Descarregat l'app i prova-la!Si t'agrada, noms cal que ens envis un correu a hola@confluencia.euNovetats versi 0.0.6:- Capacitat de poder obrir enllaos web: En publicar un enlla al post, podr ser espitjat i lapp mostrara la web de lenlla. A ms a lhora de publicar un telefon o un email laplicaci obrira laplicaci per defecte, ja sigui per trucar com per preparar el email- Men de configuraci per tal de poder canviar lidioma de lapp: Laplicaci agafa com a idioma per defecte, lidioma del dispositiu. A partir daquesta versi en el men lateral configuraci podrem elegir lidioma que preferim.- Possibilitat d'incloure un mapa offline a lapp: En la secci mapa podem descarregar un mapa, a gran escala, per tal de poder veure la distribuci de lesdeveniment. En cas que el mapa sigui actualitzat, laplicaci preguntara a lusuari si desitja descarregar la nova versi. - Possibilitat de recupar el teu compte: En cas de que tolvidis la clau del teu compte, podrs recuperar-ho des de la pantalla de inici de sessi