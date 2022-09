Ti piace condividere frasi sagge della vita con le immagini con il tuo amore, i tuoi amici e i tuoi cari?

Vuoi sorprendere con immagini di saggi riflessi per un amico o un amico e mostrarle quanto ti importa?

Molti dei nostri amici conoscono gi questa applicazione di frasi di vita e frasi di saggezza per riflettere che abbiamo creato con tanto amore e sentimento per gli amici IT.

Scarica ora questa applicazione ideale per dare importanza all'amore e alla vita e divertiti a inviare immagini con frasi sagge.

Mostra loro quanto ami i tuoi amici, sapranno apprezzare queste immagini e frasi che desiderano godersi la vita con frasi di incoraggiamento e motivazione, frasi sagge e frasi di speranza.

Le persone che ricevono queste frasi da una persona saggia si sentono amate, mai dimenticate e sicuramente le tirerai su di morale e otterrai un bel sorriso anche quando il giorno stato brutto.

Queste frasi di un saggio hanno detto ... con le immagini serviranno anche da sfondo o sfondi, ideali per la condivisione sui social network, in questa app troverai le migliori frasi d'amore e vita libera per whatsapp.

In questa applicazione gratuita abbiamo utilizzato immagini di dominio pubblico, tuttavia, se qualche immagine aveva il copyright, faccelo sapere in modo che possiamo ritirarla immediatamente, vogliamo essere onesti e rispettare le regole.

La ringrazio molto per la sua valutazione positiva, se non ti piace qualcosa da questa applicazione inviaci la tua opinione con una e-mail prima di darci un commento negativo.

Vogliamo migliorare e darti le applicazioni che stai cercando. Aiutaci a continuare a creare applicazioni gratuite per l'IT.

Rispettiamo il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea (UE), che entrato in vigore il 25 maggio 2018

- Puoi scaricare le immagini con l'opzione per impostare l'immagine come ... e senza fare altro le avrai gi nella tua galleria

- Puoi condividere le immagini con i mezzi che hai installato, facebook, twitter, pinterest, whatsapp, email, ecc.

- possibile utilizzare le immagini come sfondo del profilo e come sfondo

- Puoi copiare e incollare il testo per condividerlo nei tuoi stati

Infine grazie per il download, grazie mille amico o amico del posto nel mondo in cui ti trovi, un grande abbraccio! Divertiti a condividere le frasi sagge della vita e dell'amore!

P.D: Dedichiamo questa applicazione "Frasi Un uomo saggio ha detto ..." alla vita che ci ha dato tanto, opportunit di successo e opportunit di ricominciare da capo.