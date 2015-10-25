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itiraf for iOS

By Workbench Free

Developer's Description

By Workbench
itiraf.com #hayatokuluBuras,Annesi gn bilgisayar oyunu oynamasn yasaklaynca, Asl ben sana bana oyun aman yasaklyorum diyebilenlerin, i grmesinde ya blmn doldurduktan sonra parantez iinde Fakat hi gstermiyorum yazabilenlerin, Bodruma da gittik beraber, stanbulda da yaadk, sorun ehirlerde deildi, annesinin de bizimle gelmesiydi diye yakaranlarn yeridir!stersen gnlk itiraflar okuyabilir, on yln en gzel itiraflarn tarayabilir, istersen de ye olup kendi itiraflarn yazp, itiraflarn yzbinlerle paylaabilirsin. Gzelinden blmnde tm zamanlarn en renkli itiraflarn oku Alk toplayan itiraflar yaz, alklarnla beenini gster Tm dier itiraf.com yeleri ile mesajla, sosyalle #Kendietiketinikendinyarat, poplerlemesini sala

Full Specifications

What's new in version 1.0.5

Baz hatalar giderildi.

General

Release June 18, 2016
Date Added October 25, 2015
Version 1.0.5

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 2
Downloads Last Week 0
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