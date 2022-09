Streaming Semua Lagu Lagu Terbaik dari Peterpan & Noah Full Album.

Daftar Lagu Peterpan Lengkap:

1. Sahabat

2. Aku Dan Bintang

3. Semua Tentang Kita

4. Satu Hati

5. Dan Hilang

6. Mimpi Yang sempurna

7. Taman Langit

8. Yang Terdalam

9. Tertinggalkan Waktu

10. Kita Tertawa

11. Topeng

12. Full Album Nonstop (2003)

13. Ada Apa Denganmu

14. Mungkin Nanti

15. Di Belakangku

16. Ku Katakan Dengan Indah

17. 2 Dsd

18. Diatas Normal

19. Aku

20. Masa Lalu Tertinggal

21. Bintang Di Surga

22. Full Album NonStop (2004)

23. Tak Bisakah

24. Jauh Mimpiku

25. Membebaniku

26. Menunggu Pagi

27. Kukatakan Dengan Indah

28. Menunggumu

29. Langit Tak Mendengar

30. Menghapus Jejakmu

31. Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi

32. Di Balik Awan

33. Kota Mati

34. Melawan Dunia

35. Sally Sendiri

36. Lihat Langkahku

37. Bebas

38. Cobalah Mengerti

39. Dunia Yang Terlupa

40. Full Album Nonstop (2007)

41. Walau Habis Terang

42. Kisah Cintaku

43. Dilema Besar

44. Kupu Kupu Malam

45. Full Album NonStop (2008)

Daftar Lagu Noah Lengkap:

46. Second Chance [Full Album]

47. Sings Legends [Full Album]

48. Seperti Seharusnya [Full Album]

49. Greatest Hits [Full Album]

Daftar Lagu Peterpan & Noah Tanpa Vokal (Karaoke):

50. Mungkin Nanti

51. Langit Tak Mendengar

52. Yang Terdalam

53. Menghapus Jejakmu

54. Semua Tentang Kita

55. Walau Habis Terang

56. Bintang Di Surga

57. Mimpi Yang Sempurna

58. Ada Apa Denganmu

59. Sally Sendiri

60. Tak Lagi Sama

61. Separuh Aku

62. Kota Mati

63. Aku Dan Bintang

64. Kupu Kupu Malam

65. Tak Bisakah

66. Tak Ada Yang Abadi

67. Cobalah Mengerti

68. Khayalan Tingkat Tinggi

69. Jauh Mimpiku

70. Membebaniku

71. Dunia Yang Terlupa

72. Lihat Langkahku

73. Dilema Besar

74. Sahabat

75. Topeng