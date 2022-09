Offline collection of Ganga Maiya bhajans, you dont need internet connection once you download the app

Har har gange is the holiest mother river for indians and bangladesh , since it is the gift of nature to civilisation , many of us consider mother ganga to be pure and our loving

mother goddess.

For this reason, ganga devotees likes to start their day with purity by remembering ganga maa and listening to ganga bhajans & ganga songs makes your mind pure and

peaceful .

Start listening to Har ki paudi Ganga Aarti and many more ganga songs & bhajans.

---- Ganga Bhajans playlist -------- Super hit songs of ganga maa

* Mano toh mein Ganga Maa hoon

* Ganga Aarti from har ki pauri , haridwar

* Ganga Tera Paani Amrit

* Haridwar Jo Aaye

* Ganga Maa Dar Tere Aaoon

* Har Har Gange Mantra Mahan

* Ganga Maa Bhajan - Jai Ganga Maa

*Ganga Maiya Me Jab Tak Bhajan

--------------------------Ganga Songs in Hindi ----------------------

har har gange-

ganga maiya ki jai

har ki pauri ki aarti

haridwar

hindu god

ganga river -

gange god

ganga songs

bhojpuri songs of ganga maiya

superhit devotional song of ganga Ambey bhakti

Ganga mata devotional song sung by Anuradha paudwal, "sonu nigam" , Tripty Shakya Gomukh Ambey Bhakti ,

Ganga aarti

Haridwar Aarti of Ganga - -

Ganga Maa Dar Tere Aaoon By Pankaj Mamgaai

Ganga Mansa Chandi Ka Darbar

Best Ganga Bhajan forever

Anuradha Paudwal Bhakti Songs

Ganga Chalisa.. Jai Jagjanani Haran Song - I Ganga Maa -

Ganga devotees -

Ganga devotional songs -

gangotri aarti -

Mansa devi -

JAI GANGA MAIYA

download ganga aarti songs & ganga maiya devotional songs

Ganga maa ki aarti

Ganga Bhajans

gangaji ki aarti

some of the ganga songs tells the complete story of Ganga river