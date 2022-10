Alles unter einem Dach: Medizinische Fitness an modernen Gerten, physiotherapeutische Behandlungen, Schwimmen oder in der Sauna entspannen. Sie haben die Wahl. Doch diese Vielfalt ist noch nicht das Besondere am 4elements.4elements versuchen Ihnen zum eigenen, wirklich individuellen Fitness- oder Gesundheitsweg zu verhelfen: Sie waren noch nie in einem Fitness-Studio? berhaupt kein Problem! Dann nehmen wir uns so viel Zeit fr Sie, wie Sie wollen ohne Extra-Kosten, ohne berforderung, mit einem Trainer, der sie ausfhrlich bert und testet. Sie kennen sich bereits gut in der Fitness-Szene aus? Auch in diesem Fall hat 4elements noch immer jedem Gast durch neue Tricks & Tipps zu mehr Motivation verhelfen knnen. Es spielt also keine Rolle, ob Sie sich zu dick fhlen oder leistungsorientierter Sportler sind wir suchen fr Sie ein mageschneidertes Trainings- oder Wohlfhlkonzept. Therapie + Training von der Stange werden Sie bei uns nicht finden. Es geht schlielich um ihre Fitness & Gesundheit ein wertvolles Gut! Jeder Mensch ist anders und das ist ja das Schne!