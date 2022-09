Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) was born 573 AD at Mecca. And Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) is the greatest personality in Muslims After the prophet Muhammad (SAW). He is one of the main companion of Prophet Muhammad (SAW). Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) 100 kisay brings you all the best of Hazrat Abu Bakr and sahaba stories in Urdu. Prophet Muhammad (SAW) gives abu bakr R.A reward of Heaven in the world.

This App contains 100 Qissay of Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) in URDU. And the most important thing that Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) is the first personality of Islam who has accept the ISLAM first. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) two year younger of Prophet Muhammad (SAW). prior of Islam Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) and Prophet Muhammad (SAW) were best friends. And Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) belongs to respectable and noble tribe Bano-Tamim thats the branch of Quraish.

Ap ka walid ka nam ABU QAHAFAH ha or ap ke walda ka nam ummul khair tha. AP na islam ke bot khedmat ke. . Prophet Muhammad (SAW) khud fermaya abu bakr ka khandan ka mug pr bot ehsan hn jin ka badla Allah he day ga. Ap ka asal nam ABDULLAH tha or ap ke kuniyah SIDDIQ the. Q kay ap bot sachay or sadiq or amen thy. Ap ke khalfat 4 sal tk rahe. AP Prophet Muhammad (SAW) kay behtreen sathi thy. AP na apni puri zendagi ISlam k lia waqaf kr de.

Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) Islam ka pehlay khalifa hn or ap ashra mubashra sa hn. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) islam k lia bot qurbania de. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) shurah sa he sachay or amen admi thy. Ap khulfa e rashdeen ma sub sa pehlay islam lanay valy admi thy. Hazrat Muhammad (SAW) ke wafat ka bad ap ko he maslmano ka pehla khalifa mutakhib kia gia. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) Hazret Muhammad (SAW) sa umer ma 2 sal bare thy. or bechpan sa he ap ka dost thy. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) kapray ka karo bar krty thy. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) na apna sara mal ISlam k lia wakaf kr dia.

Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ka muqam Sabaha ma sub sa uncha tha. Or Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) muslamno ka sub sa pehlay Khalifa thy. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ka AQWAL bot he mashoor hn or Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ke zendagi Islam ke bethreen zendagi the or Islam ka sermaya the. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) nay muslmano ka darmayan adal or insaf Qaim kia. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) wo admi hn jinho na zakat na dany valo k khalif jihad kia. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ap ka rutba sabaha ma sub sa oncha tha.

Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ke beti Hazrat Aysha ka nikkah Hazrat Muhammad (SAW) sa huwa jo ap ke payri biwi the. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ka hejrat ka safer ma ap ka sath rahe or gar e hira ma 3 ratin b ap ka sath guzare. wo waqat ap ke yani Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ke zendagi ka behtreen waqat tha. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) na tamam gazwat ma Hazrat Muhammad (SAW) ka sath dia. Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) na apni wafat tk Islam ke khedmat ke.

AP yani Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) na apni zendagi ma he Hazret UMER ko dosra khilfa namzed ker dia or Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) 4 sal khilfa rahe. ap ke wafat 634 AD ma huwe. or ap ke janaza Hazret UMER na perhaye. ap yani Hazret UMER islam ka azeem sutoon thy. Hazret UMER ke zendagi ko hamyasha yad rakha jaye ga. or ap ka bad Hazrat umer khilfa namzed huwe jo Hazrat Abu Bakr Siddiq (R.A) ke waseyat the.