Tentang Gambelan Bali

Nikmati koleksi terbaik Gambelan Bali terpopuler seperti Gender Wayang, Peteng Bulan, Rindik Sekar Jepun, We Da Nungging, dll. Nikmati suasana dan budaya Bali. Nikmati indahnya iringan musik traditional Bali langsung di gadget Androidmu.

Gambelan bali merupakan seni khas daerah Bali. Musik traditional bali yang mencerminkan keindahan budaya Bali. Gambelan bali meliputi berbagai jenis seni traditional Bali seperti Bleganjur, Gong Kebyar, Tabuh, Gamelan Bali, Wayang Bali, dan lain sebagainya.

Gamelan Bali adalah salah satu jenis Gamelan yang ada di Indonesia. Orang-orang Bali lebih menyebutnya sebagai "Gambelan". Gamelan ini memiliki perbedaan dengan gamelan jawa yaitu bentuk wilah (bilah pada saron) lebih tebal, bentuk pencon (bentuk gamelan seperti bonang) lebih banyak daripada wilah, ritme lebih cepat. Gamelan Bali sangat khas terutama melalui bunyinya yang meledak-ledak, berkecepatan tinggi, serta bagian gending yang lebih dinamis. Ritme musik yang cepat terutama disebabkan oleh perangkat berbentuk seperti simbal berukuran kecil yang biasa disebut Ceng-Ceng.

Fitur Unggulan

* Audio offline. Semua audio dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja walau tanpa koneksi internet. Juga tidak perlu streaming sehingga sangat menghemat kuota data.

* Ringtone. Setiap audio dapat dijadikan Ringtone, Notifikasi, dan Alarm pada gadget android kita.

* Fitur Shuffle. Memainkan audio dengan random secara otomatis. Memberikan pengalaman yang berbeda dan menghibur tentunya.

* Fitur Repeat/Ulang. Memainkan semua atau setiap audio secara otomatis dan terus-menerus. Memberikan kemudahan untuk mendengarkan semua lagu yang tersedia secara otomatis.

* Fitur play, pause, next, dan slider bar. Memberikan kontrol penuh pada setiap memainkan audio.

* Minimal permission (permisi). Aman bagi data pribadi karena tidak diambil sama sekali oleh aplikasi ini.

* Gratis. Dapat dinikmati sepenuhnya tanpa perlu membayar sepeser-pun.

Disclaimer

All of content in this application is not our trademark. We only get the content from search engine and website. The copyright of all content in this application is fully owned by the creators, musicians and music labels are concerned. If you are the copyright holder of the songs contained in this application and are not pleasing your song displayed, please contact us via email developer and tell us about the status of your ownership.