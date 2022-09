Com forte presena nas redes sociais desde o incio de 2016, a COZINHA FIT&FAT uma iniciativa para proporcionar uma alimentao saudvel e equilibrada, atravs da divulgao de receitas e de ensinamentos tambm transmitidos em cursos, palestras e workshops.

Agora a COZINHA FIT&FAT vem reunir numa nica plataforma, atravs deste aplicativo, o melhor do contedo das suas redes sociais:

www.cozinhafitefat.com.br

www.facebook.com/cozinhafitefat (pgina de receitas)

www.facebook.com/fitefatcultura (pgina de matrias, entrevistas, etc)

www.instagram.com/nathaliaraujofitefat

www.youtube.com/cozinhafitfat

e mais novos contedos que sero exclusivos deste aplicativo:

Receitas saudveis

Bate papo sobre temas polmicos do mundo dos alimentos

Matrias informativas

Entrevistas com personalidades de destaque em qualidade de vida

Mini-aulas com contedo cultural

Workshops

Busca inteligentes de receitas com ingredientes que voc tem em casa.

Nathlia Araujo Engenheira de Alimentos pela UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana BA), com passagens na UWRF( University of Wisconsin River Fallls, USA) e em empresas multinacionais no Brasil e no exterior, principal responsvel pelo contedo tcnico de COZINHA FIT&FAT.

Acreditando que: a alimentao deve preservar a sade, nutrir o organismo, saciar a fome e dar prazer, dedica-se ao que acredita:

Bem-vindo(a) a minha Cozinha!

Tudo que acontece por aqui surge nos momentos que estou me divertindo dentro dela: Estudo, cozinho, invento, experimento, escrevo, fotografo, filmo, edito e at me arrisco a trocar o sal pelo acar pra ver no que d. Espero que goste de todo contedo que periodicamente estarei postando. Agora te convido a navegar por este aplicativo delicioso! Grande abrao!

Tendo como responsvel pela parte editorial a jornalista Marina Arajo, ajudada por parceiros com formao e experincia nas reas de Sade & Bem Estar, a COZINHA FIT&FAT publica, alm de receitas, informaes reconhecidamente teis a quem se interessa por vida saudvel em particular por alimentao saudvel.