Note: If app is crashing or immediately shutdown on your phone, please clear your cache and restart the app. It will definitely help you.

If you want to study Islamic topics? So, you are in the right place. Please install this app and read all Islamic complex topics. If you want to understand the critical topics of Islam? so you should read these research papers and understand the concepts of Islam.

All Islamic Research Papers:

1. RasoolULLAH () ki Aakhri Wasiyattain

2. Andha Dhund Pairvi Ka Anjam

3. 32-Ghair Islami Nazriyat Ba-Muqabilah Saheh Islami Aqaid

4. DUAA Siraf ALLAH Hee Say

5. Imam-ul-Ambiya () ki Dawat-e-Quran

6. Rafziyat, Nasbiyat aur Yazeediyat ka Tahqeeqi Jaizah

7. Waqia-e-KARBLA ka HAQEEQI Pas-Manzer 72-Saheh-ul-Isnad AHADITH ki Roshani Main

8. Jang-e-JAMEL, Jang-e-SIFFEEN aur Jang-e-NAHERWAN say motalliq 187-AHADITH-O-ASAAR

9. Sayyidina Maola ALI (r.a) kay KHASAIS say motalliq Sunan NISAI Al-Kubra ka Complete Chapter

10. Qabron Se Faiz K Aqiday Ka Tahqeeqi Jaiza

11. Quran-e-Hakeem k 10 Bunyadi Ahkaam aur Islam ka Manhaj

12. Complete Namaz-e-Muhammadi () (From Saheh-ul-Asnad Ahadith)

13. BLUE Card : SUBOH-O-SHAM kay Saheh SUNNAT WAZAIF-O-AZKA

14. GREEN Card : Farad NAMAZ kay baad Saheh SUNNAT WAZAIF-O-AZKAR

15. Jado-Tona, Jinnaat-O-Taweezaat, Nazr-e-Badd, aur Amraaz-O-Hadsaat ka 5-Saheh SUNNAT WAZAIF say ELAJ

16. HISN-ul-MUSLIM

17. Quran-O-Sunnat aur Fiqh Islami ki Chand Bunyadi aur Aham Istalahaat

18. Saheh ISLAMI AQAID

19. 12 Rabi-ul-Awwal Rasool Allah () ka Youm-e-Wafat Nahi Hai !

20. Shah WaliULLAH Dahalvi ( ) ka Aham Ikhtilafi Masail say Mutaliq Moaqif

21. Najadi (Shaitan ka Seeng) Dar-Asal Kon Hain ?

22. Saheh MUSLIM Shareef Ka Muqaddamah

23. Ibne Tamiah ( ) kay Kuch Galat Aqaid

24. Imam Abu Haneefah r.a ki Ijtehadi GALATIYON say motalliq AL-MUSANNAF

25. Namaz-e-WITER

26. Haqeeqat-o-Iqsaam-e-Shirk

27. Masalah-e-TAQDEER say motalliq QURAN-e-HAKEEM say 200-AYAAT

Collected By: Eng. Muhammad Ali Mirza

Please Install this app and give the five-star reviews.