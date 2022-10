In deze app voor de wijk Zuiderburen Leeuwarden zijn alle sociale media, nieuwtjes, evenementen en contact personen vindbaar. Dus onder n knop website, facebook en twitter enz..... Geen gedoe met schakelen tussen deze 3 en geen moeite met url's invullen op jouw mobiel. In de wijk wonen veel ondernemers en deze hebben zich verenigd in een ondernemersvereniging.Deze ondernemersvereniging ondersteund de wijkvereniging zodat de wijk Zuiderburen een bruisende wijk is en blijft. Er zijn ook ondernemers die veel clinten hebben in de wijk en uit hoofde van dit ook de wijk ondersteunen. in deze app zijn een aantal van deze ondernemers vindbaar en via de app kun je contact met deze bedrijven opnemen of via route maps bij hun terecht komen.