Une app minimaliste pour suivre vos sries TV et vos films*Marquer un pisode comme vu ou savoir quel est le prochain regarder n'a jamais t aussi agrable.Pas de publicit, de calendrier, de stats, de rsums, de biographies, de photo, de like, de share, de fil d'actu vous indiquant qu'untel de vos contacts vient de regarder un pisode. Tout ce que cette app vous dira c'est : Avez vous des pisodes UNWATCHED ?Fonctionnalits : -Identification avec votre compte BetaSeries-Cration de compte BetaSeries si vous n'en avez pas-Affichage du nombre total d'pisodes non vus (et correspondance en jours, heures, minutes)-Affichage du nombre d'pisodes non vus pour chaque srie-Marquer un pisode comme "vu" (glisser vers la gauche sur le nom de la srie swipe left)-Quel pisode dois-je regarder ? (appui long sur le nom de la srie hold)-Ajouter une srie (tap sur le "+" en haut droite)-Synchronisation en temps rel avec votre compte BetaSeries (tirer vers le bas pour rafrachir pull to refresh)*Fonctionnalit payante accessible au shake de votre iPhone ou iPad depuis la v2.0 (achat intgr : 0,99)-Affichage du nombre total de films non vus-Affiche la liste des films que l'on souhaite voir mais qui ne sont pas encore sorti dans une rubrique "Prochainement" avec le nombre de jour avant leur sortie (Liste ordonne de la date la plus proche la plus loigne)-Affiche la liste des films que l'on souhaite voir et qui sont dj sorti dans une rubrique "Dj sorti" (Liste ordonne de manire alphabtique)-Marquer un film comme "vu" (glisser vers la gauche sur le nom de la srie swipe left)-Ajouter un film (tap sur le "+" en haut droite)