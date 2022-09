Tv italiane

Con la nostra App tv italiane, potrete vedere la TV italiana in diretta dal vostro Android.

TV italiane un app contenente link per i vari canali italiani, come rai tv, italia tv, italia 1 (solo il link al loro sito ufficiale Mediaset contenente i loro canali italia 1 , canale 5, rete 4 etc).

Sono presenti canali tv italiani diretta con canali sportivi, canali di cartoni animati (rai yoyo, rai gulp). Canali di Calcio in diretta ( solo partite legali), Calcio streaming.

Questa non un app guida TV. Ci sono tante altre app guida tv gratis nello store. potete usare quelle. questa un app contenente la TV italiana gratis.

Questa app non contiene canali a pagamento come Sky, mediaset premium. non ci sono link diretti ai canali mediaset, solo link al sito ufficiale. non ci sono canli come DMAX e Focus.

Ci sono tanti canali di RADIO e radio TV, tanti canali di musica. Per non possibile Scaricare musica gratis con questa app.

Scarica ora per provarla. Italy TV.

Link a ufficiale alla nostra app TV italiane:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.italytvjkt.rometv