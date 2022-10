L'applicazione di Tuamultisala vuole rappresentare un nuovo strumento in mano agli spettatori, per rimanere in contatto con la piattaforma di video on demand, le novit e i titoli selezionati. In questo senso l'applicazione offre all'utente la possibilit si navigare il catalogo online dei film proposti, poter contattare Tuamultisala per la richiesta di informazioni e rimanere sempre aggiornato sulle novit in arrivo grazie all'utilizzo di notifiche push.Soprattutto quest'ultima funzionalit fondamentale al fine di fare la differenza, offrendo un servizio davvero utile agli utilizzatori dell'applicazione che, in questo modo, si caratterizza non pi come una semplice vetrina prima della visione di un film, ma anche e soprattutto come opportunit di interazione e dialogo con Tuamultisala.