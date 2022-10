O que voc precisa para trocar ou doar itens que no quer mais. Que tal trocar aquele notebook sem uso por um smartphone? Ou encontrar algum interessado naquela mesa que voc jogaria fora?* Cadastre seus itens com fotos e descries para disponibiliz-los para trocas ou doaes.* Realize buscas geo-localizadas onde voc est, para facilitar as trocas.* Utilize filtros de categorias para ajudar a encontrar o que voc precisa.* Converse com mltiplos usurios para encontrar e escolher a melhor oferta.* Descubra grupos ou lugares que podem receber suas doaes.Tambm possvel procurar por uma srie de itens que outros usurios querem se desfazer, encontrar aqueles que voc deseja e trocar mensagens para decidir as condies da troca.troca-treco tambm uma excelente ferramenta para colecionadores entrarem em contato uns com os outros para completarem suas colees. Muito til em eventos ou encontros de fs.Um dos aplicativos selecionados pelo concurso INOVApps do Ministrio das Comunicaes em 2014.