Touchcatalog ti permette di creare il tuo catalogo per tablet in modo semplice e veloce, e poi di pubblicarlo con un clic sull'App.Non serve essere esperti di grafica o di programmazione per portare il tuo catalogo cartaceo o la tua brochure su un'App, comodamente scaricabile e consultabile sul tuo iPad: sufficiente scegliere la grafica e i colori della tua azienda, inserire le foto, i video, l'audio e i testi che preferiscie poi pubblicare, con un semplice clic.Puoi creare tutti i cataloghi di cui hai bisogno, modificarli ogni volta che vuoi accedendo da qualsiasi computer alla tua area dedicata, tantoTouchcatalog si appoggia al Cloud per non perdere mai i tuoi dati.Non solo: avrai a disposizione per ciascuna pagina del tuo catalogo una potente dashboard che ti dir quali sono le pagine della brochure pi viste,quelle inserite pi spesso tra i preferiti, le pi condivise sui social network e molto altro.Se invece preferisci mantenere privato il tuo catalogo digitale e decidere tu chi possa vederlo, con touchcatalog puoi: il controllo degli accessi ti consente il massimo controllo su chi pu vedere la tua brochure tramite l'app: solo l'ufficio vendite? O una selezione di clienti? Sta a te decidere.