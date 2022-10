Il ristorante Strippoli vi d il benvenuto e vi aspetta per deliziarvi con le sue specialit. In un ambiente rustico, moderno e confortevole, potrete gustare deliziose pizze e piatti tipici della cucina italiana, con particolare attenzione a quella pugliese. Famoso per le sue fantastiche orecchiette alle cime di rapa, il ristorante si contraddistingue anche per la versatilit del suo men che propone sempre unampia scelta e si rinnova in continuazione. Strippoli anche Griglieria e Spaghetteria. Particolarmente consigliate sono le specialit di pesce e le pizze, che vantano un ampia variet. Per le pizze si effettua anche servizio dasporto. Latmosfera informale e la cortesia e disponibilit del personale chiudono un quadro di per s perfetto. Visita il sito per saperne di pi e consulta il blog per tenerti aggiornato sui piatti disponibili del giorno e le eventuali offerte speciali.