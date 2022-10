Wichtig: Aktuell kann die App nur von Besitzern der Case-Management-Lsung absidion genutzt werden. Ein Zugang fr alle anderen Nutzer wird so bald wie mglich in einer der kommenden Versionen ermglicht werden. smartnode von ascaion lsst Sie informierte Entscheidungen zu Sitzungen und die damit verbundenen Geschftsflle anhand personalisierter Informationen treffen. Hierzu bietet die App Schnittstellen zu absidion und anderen fhrenden Business-Anwendungen Ihres Unternehmens, um alle fr Ihre Entscheidung relevanten Informationen bereitzustellen.Die wichtigsten Features von ascaion smartnode: Erstellen Sie Sitzungen fr interne und externe Teilnehmer Der Offline-Modus lsst Sie auch ohne Internet bequem arbeiten (z.B. im Flugzeug) Alle Daten werden hochsicher mit dem AES256-Algorithmus verschlsselt (in On- und Offline-Modus) Teilen Sie Informationen mit Ihren Kollegen und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen Abstimmungen ber Sitzungstermine und -inhalte Echtzeit-Informationen aus verschiedenen Geschftsanwendungen untersttzen Ihre Sitzungsentscheidungen Verwalten Sie die Agenda, Dokumente, Kommentare und viele weitere Sitzungsdaten Erstellen Sie per Knopfdruck ein detailliertes Sitzungsprotokoll im Microsoft Word-Format Sitzungsentscheide werden direkt und automatisch an relevante Geschftsanwendungen weitergeleitet