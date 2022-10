Du bist Mannschaftsfhrer oder Sportwart in einem Tischtennisverein? Dann kennst Du die Probleme, die man vor jedem Spieltag hat. Wer kann? Wer braucht Ersatz? Wer hat wie oft nicht gespielt? Wir kennen das auch, denn wir stehen jedes Wochenende selbst am Tisch! Wenn du also eine smarte Lsung dieser Herausforderungen suchst, ist smart-tt.de genau dein Ding! Die smart-tt App bietet derzeit folgende Funktionen:Fr aktive Teilnehmer am Spielbetrieb:- Ansicht Vereinsspielplan- Ansicht Aufstellung pro Spieltag fr alle Mannschaften deines Vereins- Zu-/Absagen erfassen fr Spiele deiner eigenen Mannschaft- Zu-/Absagen erfassen fr Spiele von Mannschaften in denen du Ersatz spielen sollst- Ansicht Aufstellungen Gesamtverein- Spielerliste Gesamtverein (incl. Kontaktdaten mit direkter Mail-/Anruffunktion)- Profilverwaltung deiner fr andere Vereinsmitglieder sichtbare DatenZustzlich fr Mannschaftsfhrer:- Anfrage von Ersatzspielern aus niedrigeren Mannschaften- Erinnerung an Zu-/Absagen bei Spielern, die fr zuknftige Spiele noch nicht eingetragen haben, ob sie knnen oder nicht.Die smart-tt ist und bleibt kostenlos. Zur Nutzung ist es jedoch notwendig, dass auch die smart-tt Web-Applikation genutzt wird. Der Zugang zur Web-Applikation wird dir durch deinen Verein zur Verfgung gestellt. Die monatliche Nutzungspauschale fr den Verein betrgt 10,00 (bei jhrlicher Zahlweise). Die Anzahl der Mannschaften ist hierbei im ersten Schritt unerheblich, also nach oben offen.Sofern dich die Mglichkeiten fr deinen Verein interessieren, melde dich einfach unter interesse@smart-tt.de smart-tt ist derzeit ausschlielich nutzbar fr Vereine, die im Westdeutschen Tischtennisverband spielen. Hintergrund sind im Kern die Logiken fr Ersatzgestellungen. Sofern du ber smart-tt gestolpert bist und in einem anderen Verband beheimatet bist, kannst du uns gerne auch kontaktieren. Wir werden dann gemeinsam mit dir schauen, ob smart-tt auf deinen Verband adaptierbar ist. Sofern uns dies zusammen gelingt, winkt deinem Verein eine Gratisnutzung im ersten Jahr. Achtung: Die smart-tt App ist nur in Verbindung mit der smart-tt Web-Applikation nutzbar.