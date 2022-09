Sicilia Cabaret L'app che mancava sullo store con molte battute e barzellete audio non l'app ufficiale ma un tributo a questi meravigliosi personaggi che fanno ridere e ci fanno stare in buona compagnia, all'interno dell'app troverete moltissime battute in frasi audio dove possibile ascoltarle e condividerle con amici, personaggi: Gianni, Ges con Domenico Fazio, Simone Riccobono con i suoi monologhi e la parte di Lello, Matranga e Minaf, e tanti altri personaggi come: Il cavaliere oscuro, Akiz, il cameriere, Cetty Woman, i 4 Gusti con Curtigghiu, Mammo, Piero Salerno, I falchi, i Badaboom, il santo, La confessione, La portinaia, Mago plip, Modella, parrucchiere, il mitico Salvo Zauddo, Gabriel Sgracco, Suki, Sulino, e the Zen. non mancheranno tanti personaggi ancora da inserire nei prossimi aggiornamenti e speriamo sia di vostro gradimento e di gradimento ai nostri personaggi di Sicilia Cabaret.