Scout360 er et specielt udviklet internetbaseret system til brug for scouting af fodboldspillere. Brugere af systemet er bla. klubber, interesseorganisationer indenfor fodbold, agenter mfl. Systemet er udviklet med inputs fra flere DBU A-licens trnere og i samarbejde med flere danske topklubber.Vores ambition med systemet er ganske klar: Vi nsker at tilbyde et produkt som gr scouting nemt, overskueligt og ikke mindst s detaljeret som overhovedet muligt. Systemet ensarter jeres scoutning og indsamler de vrdifulde observationer t sted - i t system - og efter samme standarder fra hele organisationen.English version:scout360 is an innovative way to do scouting of football players. With the app from scout360 you can do analysis, screenings etc. on the fly.