Developer's Description By Radionomy

Virtual station focused on genres such as Rock in Spanish, English Rock, Pop, tropipop, Dance, Salsa, Dance and contemporary music which currently has the air the following Monday Latino programs, alternate Tuesdays, Wednesdays to your heart, Thursday near the end week and Friday all RitmoEmisora virtual enfocada en gneros como:Rock en espaol,Rock en ingles,Pop,Tropipop, Electrnica,Salsa,Dance y msica contempornea que tiene actualmente al aire los siguientes programas lunes latinos,martes alternos, mircoles para tu corazn,jueves cerca del fin de semana y viernes a todo Ritmo