Ihre Revierkarte auf dem iPhone und iPad! Ab sofort knnen sich unsere Kunden ihre Revierkarte auf dem iPhone und iPad darstellen lassen. Sie und ihre Jagdfreunde knnen ber eine Download-ID die Revierkarte auf ihr iPhone laden und haben somit die Karte immer zugriffsbereit. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch keine ID erhalten haben.Die Kartendaten werden auf dem iPhone bzw. iPad-Speicher abgelegt, so dass im Revier kein Datenempfang ntig ist. Sobald man sich im Kartenbereich befindet, zeigt das integrierte GPS den aktuellen Standort in der Revierkarte an. Waldwege, nahegelegene Reviergrenzen und Ansitzvorrichtungen, alles wird auf dem Display dargestellt. Es knnen zudem mehrere Revierkarten verwaltet werden. Sie verfgen ber eigene Forst- und Liegenschaftskarten? Eventuell knnen wir diese fr Sie in unser System integrieren. Kontaktieren Sie uns hierfr. Fr Eigenjagdbesitzer knnen wir in manchen Bundeslndern eine Lsung anbieten, bei der Eigentumsflchen und Liegenschaften im Luftbild dargestellt werden. Auch hier ist die GPS Funktionalitt gegeben und erffnet ungekannte Mglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei Ihrem iPad um ein sogenanntes WiFi + Cellular Gert handeln muss, denn nur diese iPads verfgen ber das bentigte GPS Modul.Wichtig:- Fr den Prozess des Aufspielens der Karte bentigen Sie idealerweise eine schnelle (WLAN) Verbindung.- Diese App richtet sich ausschlielich an unsere Kunden und deren Jagdfreunde, da sie voraussetzt, dass ihre Jagdrevierkarte vorab beauftragt, gestaltet und lizensiert wurde. Fr diese Gestaltung erstellen wir Ihnen gerne ein kostenloses unverbindliches Angebot. Die App ist als Kartenviewer zu verstehen.- Weitere Informationen ber unser Leistungsspektrum und zu unserem umfangreichen Kartensystem finden sie unter www.revierkarte.de!- Gerne informieren wir Sie im persnlichen Gesprch ber die neuen Mglichkeiten. - Alle hier verwendeten Logos, Fotos, Screenshots und grafischen Gestaltungen (Revierkartensymbole) sind urheberrechtlich geschtzt. Sollten Sie Teile hiervon verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den Anbieter.Wir freuen uns ber ihr Feedback!Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.