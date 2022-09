L'essentiel des prdictions des mares. Annuaire des mares - France, Belgique et iles Anglo-Normandes. Donnes 2019/2020 SHOM Licence 124/2017.

mare.info Essentiel - Horaire, hauteur et coefficient de mare

146 ports :

France mtropolitaine : de Dunkerque Saint-Jean-de-Luz

Belgique : Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge

Anglo-Normandes : Alderney, Guernsey, Jersey

L'application mare.info dans sa formule "Essentiel" vous propose l'essentiel des prdictions de mare :

l'horloge des mares pour la mare du moment,

la table des pleines et basses mers (selon abonnement)

le calendrier des coefficients avec recherche,

le menu calendrier avec les coefficients et les phases de la lune

Pratique : Le coefficient s'affiche en pastille sur l'icne de l'application pour le dernier port consult. Des notifications peuvent tre actives pour les pleines mers et basses mers lorsque l'application est inactive (voir Rglages).

L'application "mare.info Essentiel" est compatible avec le widget "Aujourd'hui" de l'application "mare.info" qui affiche l'horloge des mares du dernier port consult dans le centre de notification de votre appareil.

Pour plus de fiabilit l'application est autonome (fonctionne sans internet).

Pour vous proposer le meilleur, mare.info s'appuie sur les donnes officielles du SHOM, le Service Hydrographique et Ocanographique de la Marine. Ces donnes sont payantes, la licence est finance par la publicit et les abonnements.

Rappel de l'offre :

= Version sans abonnement (gratuit)

Accs aux prdictions des mares sur 3 jours ainsi qu'au calendrier des coefficients.

= Abonnement 12 mois (achats intgrs)

Accs complet aux dates des mares disponibles ( ce jour 2019/2020)

L'abonnement est li votre compte Apple/iTunes

FONCTIONS :

- Le slecteur de port :

Il permet de passer d'un port l'autre et de grer vos favoris. Une horloge sur chaque port permet un rapide coup d'oeil sur l'tat de la mare.

- L'horloge des mares :

L'horloge vous donne l'tat de la mare l'instant T pour le port slectionn. L'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque l'aiguille est droite du cadran, la mer descend de Pleine Mer Basse Mer puis l'aiguille passe gauche du cadran pour la mare montante (de basse mer pleine mer). Le coefficient est indiqu dans le petite fentre de l'horloge.

- le "Bloc-note" cot de l'horloge a plusieurs pages :

=> Pleine et Basse Mer du moment avec heures et hauteurs

=> Mini graphique de la mare montante ou descendante avec hauteur prcise ( la diffrence d'une approximation sinusoidale)

=> Dure, Marnage et 12mes

- La table des mares :

Prdictions par date : heures, hauteurs et coefficients

Le menu calendrier permet d'accder une date prcise mais vous pouvez aussi faire dfiler toutes les dates consultables (accs selon votre abonnement).

- Le calendrier :

Coefficients, ftes, jours fris et vacances scolaires. La "loupe" active la recherche par critres. Ex: les grandes mares (coef >=100) pour samedi et dimanche.

N'hsitez pas me contacter par Facebook, Twitter ou mail

Guillaume - http://maree.info

AVERTISSEMENT :

En utilisant cette application vous vous engagez lire et accepter les conditions gnrales d'utilisations (CGU) et avertissements. Vous acceptez galement que vous tes conscients des dangers que peut avoir le phnomne des mares ainsi que les potentielles sources d'erreur ou de non fiabilit des appareils informatiques. Aussi, vous utilisez les informations sous votre pleine et entire responsabilit.