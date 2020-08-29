Dnya'da ilk iliki ekleme ve sorgulama uygulamas.

Burada insanlar ilikilerini kendileri ekler ve bunu herkesin renmesini salar.

liki balang hikayelerini herkese duyurup, en gzel anlarnz fotoraflarnzla paylaa bilirsiniz.

Forum sayfasnda dncelerinizi dier iftlerle paylaabilir, maazalardan sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.

Sadece kendinizin grebilecei gnlm sayfas ile kendinize ait bir dnya kurabilirsiniz