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lvayo for iOS

By BERKE CAN AYKAN Free

Developer's Description

By BERKE CAN AYKAN

Dnya'da ilk iliki ekleme ve sorgulama uygulamas.

Burada insanlar ilikilerini kendileri ekler ve bunu herkesin renmesini salar.

liki balang hikayelerini herkese duyurup, en gzel anlarnz fotoraflarnzla paylaa bilirsiniz.

Forum sayfasnda dncelerinizi dier iftlerle paylaabilir, maazalardan sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.

Sadece kendinizin grebilecei gnlm sayfas ile kendinize ait bir dnya kurabilirsiniz

Full Specifications

What's new in version

General

Release August 29, 2020
Date Added August 29, 2020

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 13.5 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
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