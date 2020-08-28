Trkiye'nin 81 il'i hakkndaki tm bilgileri kapsayan bu uygulama, aadaki detayl bilgileri iermektedir:

- l'in kurulu tarihi

- l'in resmi logosu/amblemi

- l'in resmi web sitesi

- Nfus says

- le says

- le isimleri

- Plaka kodu

- Telefon kodu

- Rakm

- Yz lm

- Bulunduu blge

- Bykehir olup olmad

- Dier illere gre nfs sralamas

- Dier illere gre yz lm sralamas

- Trkiye haritas zerinde konumu

Ayrca tm illerimizi plaka, nfs veya yz lmne gre sralandrabilirsiniz.

Tm veriler daima resmi verilere dayanmaktadr ve gncelletirilmektedir.

Ek olarak bilgi yarmas iermektedir! Haritada hangi ilimiz gsterilmektedir, biliyormusunuz? Bunu artk kolayca oynayarak renebilirsiniz.