Lapplication kelbus vous permet de trouver le meilleur prix pour voyager en bus en France et en Europe !> Une solution rapide et simple qui facilite la recherche en ligne de billets de bus longue distance : - Comparez en quelques secondes tous les billets de bus disponibles : OUIBUS, isilines, StarShipper, Flixbus, Eurolines, Megabus, National Express ... - Triez par prix, par horaires ou par dure toutes les places de bus disponibles et choisissez facilement LE billet qui vous convient. - Accdez directement depuis l'application tous les sites de rservation pour acheter votre billet en peu de temps. > Un projet de voyage entre amis ou en famille ? On a pens tout ! Grce au bouton de partage situ en haut droite de lcran, envoyez facilement vos compagnons de voyage les meilleurs prix que vous aurez dnichs pour votre prochain trajet, par email, SMS, facebook, Twitter ... **** Des billets de bus disponibles vers toutes les rgions franaises et vers l'Europe ****Sud-Est : Marseille, Montpellier, Lyon, Nice, Avignon, Grenoble, Perpignan ... Nord-Est : Strasbourg, Lille, Nancy, Metz, Besanon, Reims ... Nord-Ouest : Rennes, Nantes, Brest, Tours, Orlans, Caen, Le Mans ... Sud-Ouest : Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Pau, La Rochelle, Limoges...Paris : Porte de Charenton, Aroport Roissy Charles de Gaulle, La dfense, Bercy ... Bus vers l'Europe depuis la France : Londres, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, COlogne, Francfort, Milan, Genve, Turin, Barcelone, San Sebastien ... Installez lapplication kelbus pour ENFIN payer et voyager + !> Vous aimez lapplication kelbus ? Partagez votre enthousiasme avec les autres voyageurs, en rdigeant un avis sans attendre :) !