Planetary solar systems: Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Earth, Venus, Mercury is a educational game to entertain while giving information. You will feel yourself in space ...

Gne sistemi gezegenleri: Neptn, Urans, Satrn, Jupiter, Mars, Dnya, Vens, Merkr hakknda bilgi verirken elendiren eitici bir oyun. Kendinizi uzayda hissedeceksiniz