Developer's Description By TeamDEV

Contribuisce ad abbattere lo spreco alimentare con un approccio innovativo basato sul concetto di prossimit e sullo scambio tra domanda ed offerta. Mette in comunicazione chi ha prodotti alimentari vicino alla scadenza che devono essere ritirati a breve dalla vendita e i possibili utenti in zona, che verranno avvisati dellofferta tramite notifica.Per ulteriori dettagli sul progetto e vedere la mappa delle offerte vai su http://www.joyrix.com/ Parla di joyrix al tuo negozio di fiducia : porta la locandina di Joyrix al negozio http://www.joyrix.com/Content/locandinaA4_A.pdfJoyrix utilizza il GPS per fornire ottenere le offerte vicino a te. L'utilizzo continuato del GPS in background pu ridurre drasticamente la tua batteria. (Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life)