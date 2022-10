imusa la prima guida turistica dei musei specializzati della Regione Toscana che sposa la filosofia low cost.Musei specializzati perch rappresentano una importante attrazione turistica, ancora poco conosciuta in Italia, che accontenta i pi svariati interessi, come i musei dedicati allartigianato toscano (ad esempio il Museo del Tessuto, della Lavorazione del Marmo e delle Scarpe), o i musei dedicati ai prodotti locali, ad oggetti, a personaggi famosi, allambiente e al divertimento dei bambini.Low cost perch propone al turista la visita ai musei ad alto valore culturale, a basso costo e situati in localit di grande interesse anche se meno famose o in localit circostanti le grandi citt.Questa guida offre tutte le informazioni utili per la scelta del museo e necessarie per la sua visita, dedicando particolare attenzione allaccessibilit e ad attivit didattiche rivolte ai pi piccoli. Inoltre, una sezione dedicata al Perch visitare il museo?. Semplice da consultare tramite un men di ricerca facilitata, imusa tradotta in italiano e inglese.Usa i musei per vivere le citt toscane da un altro punto di vista!