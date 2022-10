idea est une revue en lange franaise pour la planification et la conception dans le secteur de la construction, des rnovations, transformations et de lamnagement intrieur. Dans la revue idea vous trouvez des articles bien documents sur ce qui se passe dans larchitecture en Suisse et ltranger, surtout en Suisse romande. Les lectrices et lecteurs y reoivent des conseils et informations professionnels sur des thmes et produits autour de la construction. Chaque dition se concentre sur diffrentes espces ddifices et sur des points forts.