i-wantit cest le service web et mobile 100% gratuit qui marque la fin des cadeaux inutiles.Marre de recevoir ou pire, doffrir des cadeaux de dernire minute, inutiles, en double, la mauvaise taille ?Grce i-wantit vous tablissez une liste de vos souhaits plus ou moins fous en postant photos, prix et adresses o les trouver. Cette dernire est alors accessible toutes celles et ceux qui veulent vous offrir un cadeau en nimporte quelle circonstance (Nol, ftes, anniversaires, invitations, crmaillres...)i-wantit cest un panier virtuel qui ne vous quitte jamais, sur le net ou dans la rue, et qui se remplit au fil de vos envies.Plus besoin non plus de se creuser la cervelle, de se souvenir de ce quon a offert ou pas la dernire fois, ou de courir les boutiques pour tre sr de faire plaisir...On dstresse!En quelques mots :- Remplissez votre panier virtuel.- Consultez le panier de vos ami(e)s pour connatre en un clic ce dont ils ont besoin.- Partagez votre panier via Facebook, email, message, etc pour ne plus jamais recevoir de cadeau inutile.