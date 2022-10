This App centralizes all information about the hotel and surroundings and allows the customers to interact with the hotel services.Cette App regroupe toutes les informations relative l'htel Champs Fleuris et ses environs. Elle permet aux clients d'interagir avec les services de l'htel, par example, de commander son petit djeuner ou rserver un massage au spa. Les clients recevront des notifications et seront informs en temps rel des vnements et activits organises par l'htel.