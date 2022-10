Een handig appje voor je uren registratie . Afgerond op kwartieren . Kies boven de begintijd en onder de eindtijd.De uitkomst verschijnt onderaan. In het "welke productie en in welke zaal is het?" vakje kun je aan geven in welke zaal en bij welke productie je hebt gewerkt . Dit alles kun je dan (naar je zelf) emailen . door te drukken op "Doe dit emailen nu."Dit is de Pro versie in de app store . Deze is dan zonder advertentie. Maar je kan hem dan wel in je bedrijfs administratie opnemen .