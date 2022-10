hivernect ist eine innovative & sichere Instant-Messaging-Lsung speziell fr Unternehmen.Das Besondere an hivernect: Der Chat bietet hchste Sicherheit und Datenschutz.hivernect ermglicht eine synchrone Echtzeit-Kommunikation und einen Austausch von Daten, ohne unflexibel eine E-Mail mit Datenanhngen oder Links verschicken zu mssen.Nutzer sehen anhand ihrer Kontaktliste, ob ein Kollege gerade erreichbar, in einer Besprechung oder beispielweise in der Pause ist. Damit macht hivernect die Kommunikation innerhalb des Unternehmens deutlich effizienter.Mit hivernect knnen Sie auf allen Gerten kommunizieren! Morgens am Rechner im Bro, nachmittags auf einem externen Geschftstermin und dabei immer mit den Kollegen in Verbindung.Alle Nachrichten synchronisieren sich dabei ganz automatisch. Wurde etwas am Computer gesendet und der Mitarbeiter verlsst seinen Arbeitsplatz, kann er die Kommunikation per Smartphone nahtlos weiterfhren.Beachten Sie: Die hivernect-App knnen Sie nur in Verbindung mit der entsprechenden Infrastruktur in Ihrem Unternehmen nutzen. Weitere Informationen dazu bekommen Sie auch unter http://support.hivernect.de/.