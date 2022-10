Developer's Description By AbeLLha

O happymoment felicidade compartilhada. Um aplicativo para que pessoas compartilhem experincias nicas, momentos ou lugares que foram to legais que voc tambm gostaria que outras pudessem viver. Em um bairro, uma cidade, um estado ou qualquer canto do mundo. Isso porque a gente entende que um lugar mais do que um ponto no mapa, um espao onde construmos nossas histrias. No happymoment a felicidade est em todos os lugares. E s entrar no app e descobrir onde ser seu prximo momento feliz ou contar onde fica seu pr do sol preferido ;)