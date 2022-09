Vind jouw nieuwe droomhuis

D app om jouw toekomstige koop-, huur- of nieuwbouwhuis te zoeken. Bekijk onderweg of thuis vanaf de bank het hele woningaanbod op funda. Kijk even rond bij huizen in de buurt of die van je buren ;) , doe leuke ideen op voor je eigen woning of word op slag verliefd op je toekomstige stekje.

Een snelle eerste indruk

Of je nou zoekt in de lijst met woningen of op de kaart, je krijgt direct een eerste indruk van het huis. Dankzij de grote fotos zie je meteen of het iets voor je is. Op de kaart kun je een woning even snel previewen door op de marker te tikken. Lijkt het je wat? Dan kun je daarna natuurlijk ook gewoon lle fotos, 360 fotos, videos en plattegronden van het huis bekijken.

Een extra handigheidje: je kunt nu ook zien welke huizen je al hebt bekeken op de kaart. Dat maakt het een stuk makkelijker om te zien welke woningen er nieuw bij zijn gekomen!

Je zoekopdracht instellen

Je kunt al je persoonlijke voorkeuren instellen in je zoekopdracht, zodat je in de lijst of op de kaart alleen huizen ziet die cht bij jouw woonwensen passen.

We zijn continu bezig om de app nog beter te maken, door het toevoegen van nieuwe functies door het verbeteren van bestaande. En daar werken we elke dag met veel plezier aan! Als je vragen, feedback of suggesties hebt om de app nog fijner te maken, horen we dat heel graag.

Veel plezier met de zoektocht naar je nieuwe droomhuis!

Het app development team van funda