La prima vera App su Milano dove trovi tutto il meglio che la citt ti offre: ristoranti, negozi, bar, nightlife, benessere, arte e design.E' pensata per i milanesi e per permettere loro di fare i perfetti ciceroni con chi in citt da poco o si ferma poco tempo e non vuole perdere un solo minuto, ma vuole vivere la citt pi dinamica d'Italia sempre al Top!Ogni posto stato accuratamente selezionato dopo un'attenta valutazione da parte del nostro staff di esperti e la guida viene costantemente aggiornata anche in base ai suggerimenti e hai giudizi di chi la usa.E' la prima guida su Milano di questo genere geolocalizzata, ti dice cosa c' di bello da fare o visitare intorno a te, ovunque ti trovi.Ogni posto presentato in una scheda che offre indicazioni pratiche, foto, una breve descrizione, la mappa, la possibilit di telefonare e gli specials del luogo.E' semplice vedere i posti vicino a dove ti trovi in un pratico elenco o in una mappa dove evidenziata la tua posizione. Si possono anche applicare dei filtri per tipologia di locale, cucina, ecc.C' anche una sezione dedicata alle novit dove vengono messi in evidenza gli aggiornamenti, Milano una citt dinamica e Fencity ti consente di vivere e riscoprire la tua citt ogni giorno.L'uso continuativo del GPS in background pu ridurre drasticamente la durata della batteria.Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.