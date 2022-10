English version:eznamka is mobile application which provides fast and comfortable way for vehicle owners to perform following actions: - Purchase of cashless electronic vignettes for charged motorways and expressways in Slovak Republic- Validity check of already purchased electronic vignettes,- Make administration of customer claims- Receive information about the status of the electronic vignettes and new regarding road charging in SlovakiaProcess of purchase of electronic vignettes for charged Roads in Slovakia contains following time based products:10 days Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia which is valid for 10 days (including the day of starting date) from the date specified by the customer;30 days Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia with 30 days which is valid for 30 days (including the day of starting date) from the date specified by the customer;1 year Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia which is valid from 1st of January of the relevant calendar year (or the day of payment for the vignette by the customer in the relevant calendar year) until 31 January of the next calendar year-------------------------------------------------------------------------------------------------Slovak Version:Mobiln Aplikcia eznamka ponka vetkm uvateom spoplatnench dianic a rchlostnch ciest na Slovensku, bez ohadu na krajinu ich pvodu, pohodln a rchly spsob: bezhotovostnho zaobstarania (nkupu) elektronickch dianinch znmok platnch na zem Slovenskej republiky, kontroly asovej platnosti u zakpench slovenskch elektronickch dianinch znmok, podania zkaznckeho podnetu, iadosti, reklamcie i sanosti, poskytnutia vetkch potrebnch informci o fungovan elektronickho systmu dianinch znmok v Slovenskej republike. Elektronick dianin znmka je poplatok za uvanie dianic a rchlostnch ciest v Slovenskej republike, ktor je viazan na urit asov obdobie, bez ohadu na poet jzd. Z hadiska asovej platnosti je mon zakpi dianin znmky s ronou, 30-dovou alebo s 10-dovou platnosou, priom: dianin znmka s 10-dovou platnosou je platn 10 dn vrtane odo da urenho zkaznkom, dianin znmka s 30-dovou platnosou je platn 30 dn vrtane odo da urenho zkaznkom, dianin znmka s ronou platnosou je platn odo da 1. janura prslunho kalendrneho roka (alebo odo da jej hrady zkaznkom v prslunom kalendrnom roku) do 31. janura nasledujceho kalendrneho roka.